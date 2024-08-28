بعد ضجّة تصريحاتها.. إلهام شاهين: فيديو الصلاة كشف لي أموراً كثيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّضت الممثلة المصرية إلهام شاهين لحملة هجوم واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد انتشار مقطع فيديو قديم لها، انتقدت فيه تصرّف أحد المخرجين الذي لم تكشف عن اسمه، حيث أوقف التصوير لأداء الصلاة. وأكّدت شاهين أن العمل له أهمية كبيرة ولا ينبغي أن يتوقف لأداء الصلاة.

كما انتقدت شاهين ظاهرة جديدة في الوسط الفني تتمثل في افتراش العاملين لطرق التصوير لأداء الصلاة، مشيرة إلى أنها لم تشهد مثل هذه المشاهد من قبل، مما أزعجها، حيث ترى أن من الأفضل أن يؤدي الشخص صلاته في مكتبه أو منزله في أوقات غير العمل، حتى لا يعوق الآخرين.

أثارت تلك التصريحات موجة من الانتقادات، حيث اعتبر العديد من المتابعين أنها تسعى لإثارة الجدل، خصوصاً في الأمور الدينية، رغم علمها بأنها قد تُغضب الجمهور. بينما أشار آخرون إلى أن الله لا يبارك في عمل يلهي عن الصلاة.

وفي ردّها على هذه الحملة، أوضحت إلهام شاهين في تصريحات صحفية، أن الفيديو ليس حديثاً كما يعتقد البعض، بل تمّ تسجيله منذ 25 عاماً، ولا تعرف سبب إعادة نشره في هذا التوقيت. وأكّدت أنه من غير المنطقي أن يكون هدف حديثها التقليل من قيمة وقدسية الصلاة.

وفي نهاية حديثها، وصفت شاهين ما تعرّضت له بأنه حملة مدبّرة من جماعة “الإخوان المسلمين”، مشيرة إلى أنهم يهتمون بتعليقاتها وآرائها لإثارة الجدل وإظهارها بصورة سلبية أمام الجمهور، لأنها كانت تكشف عن حقيقتهم بشكل مستمر. وأضافت: “اسم إلهام شاهين يحقق مبيعات لديهم”.

من الناحية الفنية، تواصل شاهين تحضيرات فيلمها الجديد “الحب كله”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي شعبي، ويشارك في بطولته أحمد فتحي وإلهام صفي الدين، ويجري التعاقد مع باقي الأبطال لبدء التصوير في الفترة المقبلة، تأليف سيد فؤاد وإخراج خالد الحجر.