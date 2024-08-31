شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة عرض مسلسل مسار إجبارى على DMC وDMC دراما قريباً والان مع تفاصيل الخبر

ينطلق مسلسل مسار إجبارى بطولة أحمد داش وعصام عمر، فى عرضه الثانى على قناتى DMC وDMC دراما خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد عرض العمل لأول مرة في موسم دراما رمضان الماضي 2024 على قناتى CBC وON.

مسلسل مسار إجبارى مكون من 15 حلقة، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحل نجوم المسلسل ضيوفاً على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى للحديث عن التجرية، حيث عبر عصام عمر، عن سعادته من ردود الفعل على مسلسل مسار إجباري خلال موسم دراما رمضان هذا العام، قائلا: "من البداية فكرة نقدم عمل ولكن مش في رمضان لأن بره رمضان مش هندخل في فكرة موضوع منافسة، ولكن الطبيعة هنا لازم يدخلوك في منافسة".

وأوضح عصام عمر أن موسم رمضان شهد طرح مسلسلات كبيرة ونجوم كبار، مضيفا: "مش عايزين منافسة ولكن مسلسل حلو بس كنا خايفين نعمل"، مشيرا إلى أن أحمد داش كان عنده تجارب في رمضان سابقة والحاجات كانت ناجحة وهدفهم كان تقديم مسلسل حلو".

فيما أكد الفنان أحمد داش أن شخصية حسين في المسلسل كان منفتحا على الدنيا ويحب الحركة وهو خلاف شخصيته الحقيقة وهو أيضا يتحرك ويسعى ولكن بطريقته، معبرا عن سعادته بتوفيقهم في المسلسل وإعجاب الجمهور للمسلسل.

وقال الفنان أحمد داش إن قصة مسلسل مسار إجباري كانت مشوقة دراميا وفكرة وجود قاتل الأب كاب يجبر الشقيقين المختلفين على الاجتماع والسير في مسار واحد، موضحا أن العنصر الإنساني هو الجذاب في العمل الدرامي وهو ما تحقق في مسلسل مسار إجباري.