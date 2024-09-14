عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتانياهو ينقل مركز الثقل للشمال ويترك مصير الأسرى إلى الموت

أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى أنّ "توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".

وذكرت، في بيان، أنّ "ما دام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في سدّة الحكم في إسرائيل، فإنّ هذه الحرب ستستمر إلى الأبد"، مضيفة "سياسة نتانياهو تجلب للشعب الإسرائيلي 101 رون أراد جديد".

وأوضحت أنّ "نتانياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الأسرى"، وقالت: "الأسرلا موجودن في القطاع حتى الآن فقط بسبب سياسة نتانياهو".

ورأت العائلات أنّه "يجب إزاحة نتانياهو من الحكم من أجل إنقاذ الأسرى"، موضحة أنّ "نتانياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت".

وطالبت الإدارة الأميركية بـ"ممارسة الضغط على نتانياهو من أجل الوصول لصفقة".