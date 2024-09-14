الامارات | مانشستر يونايتد يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة ساوثمبتون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين بفوزه على مضيفه ساوثمبتون المنقوص 3-0، في افتتاح المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

سجّل أهداف "الشياطين الحمر" الهولندي ماتيس دي ليخت (35) وماركوس راشفورد (41) والبديل الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو (90+6).

بهذا الانتصار رفع يونايتد رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، فيما تجرّع ساوثمبتون خسارته الرابعة تواليا ليبقى في المركز الـ19 من دون نقاط.

شهدت بداية المباراة أفضلية واضحة لأصحاب الأرض، فتألق منه على وجه التحديد الجناح الشاب تايلر ديبلينغ صاحب أول فرصة خطرة بتسديدة تصدى لها الكاميروني أندريه أونانا حارس يونايتد (7).

وكان الضيوف قريبين من افتتاح التسجيل عبر الهولندي جوشوا زيركسي، إلا أنه أساء التعامل مع تمريرة الدنماركي كريستيان إريكسن، فسدد من مسافة قريبة كرة تصدى لها آرون رامسديل (16).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثمبتون إثر عرقلة البرتغالي ديوغو دالو لديبلينغ، غير أن كاميرون أرتشر اصطدم ببراعة أونانا (33).

وشكّلت إضاعة الركلة منعرجا في الشوط الأول، فانتقلت الأفضلية بعدها إلى يونايتد الذي سدد لاعبوه 11 مرة على التوالي من دون أي تسديدة للمضيف.

وتخلّل تلك التسديدات الـ11 هدفين، حمل الأول توقيع الوافد الجديد دي ليخت بضربة رأسية مسجلا أول أهدافه مع يونايتد، إثر عرضية البرتغالي برونو فرنانديش (35)، وجاء الثاني بتسديدة من راشفورد من على مشارف منطقة الجزاء ركنها إلى يسار رامسديل (41).

وسيّر لاعبو المدرب الهولندي إريك تن هاغ الشوط الثاني بطريقة مثالية، في ظل غياب رد فعل ساوثمبتون الذي تلقى الضربة القاضية بطرد قائده جاك ستيفنز لإعاقته غارناتشو (79).

ونجح الأخير بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع، بتسديدة قوية من مسافة قريبة في سقف المرمى.