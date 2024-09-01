شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى وسمية درويش وطبلة الست أبرز حفلات الساقية فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد ساقية عبد المنعم الصاوى خلال برنامجها فى شهر سبتمبر الجارى عددًا من الحفلات التي ينتظرها رواد الساقية والتي تهم شريحة كبيرة من عشاق حفلاتها ويحرصون على حضورها.. ”الخليج 365” يستعرض برنامج الساقية خلال هذا الشهر وأهم نجومه

أم كلثوم

يقدم مسرح الساقية للعرائس، حفلتين لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، ومن المقرر أن تقدم خلالهما أغنيتين من أعظم أغانيها وهم "الأطلال وفات الميعاد" وذلك يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر بساقية الصاوي، على أن تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة السادسة مساءً، وتبدأ الحفلة الثانية في الثامنة مساءً.

جدير بالذكر أن أغنية الأطلال إنتاج عام 1966 ومن ألحان رياض السنباطى وتأليف إبراهيم ناجى، وأغنية فات الميعاد إنتاج عام 1967 من ألحان بليغ حمدى، وتأليف مرسى جميل عزيز.

يأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار

سمية درويش

أيضا تحيى المطربة سمية درويش حفلا غنائيا على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك يوم السبت الموافق 14 سبتمبر المقبل، تقدم فيها باقة من أغانيها التي قدمتها خلال مشوارها بالإضافة إلى أغانى الأفلام والمسلسلات التي قدمتها، ومنها اعتبره قلب وراح وما بقتش ملاك وكشف حساب وقعدة رجالة وغيرها من الأغانى ويبدأ الحفل فى الـ8 مساء.

طبلة الست

كما تقدم فرقة "طبلة الست" حفلاً على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر بقاعة النهر في تمام الساعة الثامنة مساءً ، وتقديم الفرقة خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

حنان ماضى

كما تحيي النجمة حنان ماضى حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن تقدم في الحفل أشهر أغنياتها بالإضافة إلى تترات المسلسلات التى أرتبطت بأذهان ووجدان الجمهور منذ التسعينيات وحتى الآن منها "شباك قديم، شدى الضفاير، ليلة عشق، عدى الهوا، امتى الكلام يبتدى،عصفور، غناك يا بحر، وانت بعيد، كان وكان، اللقاء الثانى، المال والبنون وقصة الأمس