شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الاتهامات الأمريكية الجديدة إعلان حرب معلوماتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الاتهامات الأمريكية الجديدة ضد شبكة (آر تي)، إعلان حرب معلوماتية، تقوم على أسس عدائية لروسيا.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن "الأمر لا يتعلق بالعقوبات، ولا بالإجراءات التقييدية. إعلان حرب معلوماتية مباشر وأضافت: هذا إعلان حرب معلوماتية مباشر. هذا الإعلان يستند إلى أيديولوجية قومية معادية لروسيا واضحة تمامًا وهي نفس الأيديولوجية التي شوهدت مرارا على مدار تاريخ البشرية، ولكن بشكل أكثر وضوحا في ثلاثينيات القرن العشرين".

أوضحت زاخاروفا، أن الولايات المتحدة، بمثل هذه الإجراءات، أعلنت الصحفيين الروس هدفا لها، في حين أن واشنطن سوف تخفي نواياها وراء القوانين وتستغل كل فرصة "لإغلاق ومضايقة ومعاقبة (وسائل الإعلام الروسية)".

كما أكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، اعتداء على مهنة الصحافة، اعتداء على الكرامة الإنسانية". فرض عقوبات على ثلاثة هياكل وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اتهم أمس الجمعة، قناة "آر تي" بالمشاركة في عمليات سرية مزعومة، للتدخل في شؤون دول أخرى و"المشتريات العسكرية".

كما أعلن فرض عقوبات على ثلاثة هياكل، وشخصين على خلفية الاتهامات الموجهة لقناة "آر تي".

كما أعلن منسق مركز المشاركة العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية جيمس روبين، عن خطط لفرض عقوبات جديدة على قناة "آر تي".