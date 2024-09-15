الامارات | 5 مستويات لمخالفات الطلبة داخل المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مدارس التكنولوجيا التطبيقية 45 مخالفة طلابية، وصنفتها بناءً على خمسة مستويات، حسب خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب والبيئة التعليمية والمجتمع بشكل عام.

وبين دليل ميثاق الطالب للعام الدراسي 2024–2025، أن المستوى الأول من المخالفات يضم 11 مخالفة «صغرى»، شملت التأخر عن الطابور الصباحي، والتأخر عن الحصة، وعدم الالتزام بالزي المدرسي، وتطويل الشعر، أو قصّات وصبغات الشعر الغريبة أو تطويل الأظافر، وعدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية، وعدم اتباع السلوك الإيجابي، والنوم وتناول الطعام أثناء الحصص، وعدم الالتزام بالواجبات، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية، وعدم الالتزام بلبس الشيلة (للطالبات).

أما الإجراء المتبع عند ارتكاب المخالفة في المرة الأولى فالتنبيه الشفهي، وفي الثانية التنبيه الخطي لإبلاغ ولي الأمر، وفي الثالثة استدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد.

وضم المستوى الثاني خمس مخالفات «متوسطة»، شملت الدخول إلى الفصل والخروج منه وقت الحصة دون استئذان، والتحريض على الشجار، أو تهديد وتخويف الزملاء، وإحضار الهاتف، أو إساءة استعمال وسائل الاتصال، وعدم التزام الضوابط في قاعات الدرس والمختبرات، والهروب من الحصص أو الأنشطة المدرسية.

وعند ارتكاب أي من هذه المخالفات في المرة الأولى يتم تنبيهه خطياً، وفي الثانية يستدعى ولي أمره، وفي الثالثة يوقف من يوم إلى ثلاثة أيام، مع تكليفه بواجبات دراسية داخل المدرسة.

وشمل المستوى الثالث تسع مخالفات «متوسطة» هي الإساءة أو التطاول على الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة، والتنمر، ورفض التوجيهات، ورفض تسليم المواد أو الأجهزة الممنوعة، ومخالفة الآداب العامة، والعبث بالمرافق المدرسية، أو الحافلات، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة بقصد التضليل، والدخول إلى أماكن غير مصرح بدخولها، وجمع التبرعات، وإقامة تجمعات للطلبة دون تصريح، إضافة إلى تجاوز سياسات التدرج في رفع طلبات الاعتراض أو الشكاوى.

أما الإجراء المتخذ في المرة الأولى فيكون استدعاء ولي الأمر، وتوجيه إنذار كتابي، وفي الثانية إنذار نهائي بالفصل من المدرسة.

وضم المستوى الرابع ست مخالفات «كبرى»، هي قيادة المركبة الخاصة بتهور داخل أو حول المدرسة، وتصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة دون إذن منهم، والتدخين، وتزوير وثائق مدرسية، والغش، والهروب من المدرسة.

ويستدعى ولي الأمر في المرة الأولى، وفي الثانية يرفع للجنة المركزية قرار بالفصل من المدرسة، أو إيقاف الطالب عن الدراسة لما لا يزيد على ثلاثة أيام.

وتشمل مخالفات المستوى الخامس 14 مخالفة «كبرى»، أبرزها استعمال وسائل الاتصال، أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير قانونية، أو غير أخلاقية، أو في ما يسيء للمؤسسة التعليمية، أو العاملين بها، وحيازة أو استخدام الأسلحة النارية، أو البيضاء، أو الأسلحة الدخانية، أو المفرقعات، أو ما في حكمها داخل المدرسة، أو في الحافلة، والتحرش، أو الاعتداء الجنسي، والمشاجرة، أو الاعتداء على سلامة جسم الآخرين، والسرقة الممنهجة المخطط لها مسبقاً أو التستر عليها، وجلب أو حيازة أو عرض أو ترويج مواد ملموسة أو إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها، ومخالفة القيم والأخلاق والآداب والنظام العام، وما يخدش الحياء العام، وتسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة فيه بأي شكل من الأشكال.