الامارات | «غودولفين» يطلب لقب «فنسنت أوبراين ناشيونال سيتكس» الإيرلندي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلب المهر «أوموري سيتي» الانضمام إلى نخبة من خيول «غودولفين» الناشئة المتوجة في سباق «فنسنت أوبراين ناشيونال ستيكس» المخصص لخيول الفئة الأولى «غروب 1»، حين ينشد مهر السنتين، لقب السباق الممتد لمسافة 1400 متر عشبي، ويقام اليوم على مضمار «ذي كرا» الإيرلندي الشهير.

وسبق لجياد فريق «غودولفين» العالمي، وضع بصمتها على لقب السباق الإيرلندي الذي يعود تاريخ انطلاقته الأولى إلى عام 1849، في مسيرة انتصارات ضمت الفحل الأسطوري «دباوي» في نسخة 2004، وكلاً من «دون أبروتش» عام 2012، والبطل المتألق بعمر السنتين «بيناتوبو» عام 2019 الفائزين لاحقاً بالسباقات الكلاسيكية، وسبقها المهر «كواترو» في نسخة 2018، وآخرها مع «نيتيف تريل» في نسخة 2021.

«أوموري سيتي» الذي يدربه شارلي آبلبي، استهل مسيرته بعالم السباقات في يونيو الماضي بفوزٍ مريح على مضمار «نوتنغهام» البريطاني، قبل حلوله ثالثاً في سباق «بري مورني» لخيول الفئة الثانية «غروب 2» ضمن مهرجان «جولاي فيستيفال» يوليو الماضي على مضمار نيوماركت، وأتبع ذلك في الشهر نفسه بالفوز في سباق «ورلد بوول فينتيج ستيكس» لخيول الفئة الثانية «غروب 2» ضمن مهرجان «غودوود» البريطاني.

وعلّق مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، على استعدادات «أوموري سيتي» الأخيرة، قائلاً في تصريحات صحافية: «يتجه (أوموري سيتي) إلى السباق الإيرلندي بسجل رائع، واستحق فرصته للمنافسة على هذا المستوى عقب فوزه في سباق فينتيج ستيكس، بعد أداء أظهر خلاله تحسناً ملحوظاً في مستواه مع زيادة المسافة إلى سبعة فيرلونغ (1400 متر)».

• السباق الإيرلندي يعود تاريخ انطلاقته إلى عام 1849.