بالصور والفيديو.. هكذا احتفل محمود حجازي بعيد ميلاد زوجته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمود حجازي، بعيد ميلاد زوجته، رنا زروق، موجهًا لها رسائل رومانسية.

ونشر حجازي صور وفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها مع زوجته، وكتب: "أحيانا أتمنى أننا التقينا في وقت مبكر، وأن المنعطفات على طول الطريق كان يمكن أن تكون أقل، ولكن بعد ذلك شيء ما يخبرني أننا وجدنا بعضنا البعض، في المكان الصحيح في حياتنا".

وأكمل: "الآن نحن هنا في الوقت المناسب، وكذلك معاً، وأريدك أن تعرفي، كنت سأنتظر هذا للأبد، من أجلك، من أجل حب حياتي، عيد ميلاد سعيد".

https://www.instagram.com/p/C_Ym9Zbv_4U/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

وشارك محمود حجازي، في مسلسل "حدوتة منسية"، من بطولة الفنانة سوسن بدر، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عبير صبري، أحمد صيام، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، هبة عبدالغني، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقه، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيى الدين.



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