"مغالاة بيراميدز".. الخليج 365 يكشف آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم أسامة جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الأسابيع الماضية تفاوض نادي الزمالك مع بيراميدز لضم أسامة جلال خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر لـ "الخليج 365" إن المفاوضات بين الفريقين توقفت تماما، حيث كانت آخر مكالمة بين الزمالك وبيراميدز قبل إنتهاء موعد إرسال القائمة الأفريقية.

وأوضح المصدر أن مفاوضات الزمالك توقفت بسبب مغالاة بيراميدز في سعر اللاعب، ورفض تخفيض المبلغ المطلوب تماما.

وكان قد علم الخليج 365 أن بيراميدز أبلغ الزمالك بأن سعر أسامة جلال هو 2 مليون دولار "٩٦٬٧٠٨٬٩٠٠٫٠٠" جنيه مصري.

الجدير بالذكر أن أسامة انضم إلى بيراميدز في موسم 2020/21 قادما من إنبي، في صفقة بلغت قيمتها 945 ألف دولار.

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