مفاجأة.. هذه القطع بحلوى المولد النبوي تجعل مؤشر نسبة سكر الدم منخفضًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسن حسونه، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن حلوى المولد مغذية ولكن بشروط، حيث تصنع حلوى المولد من مواد سكرية بالإضافة إلى المواد المكسبة للطعم والنكهة مثل الفانيليا وزيت اللوز وزيت جوز الهند وكذلك تستخدم المكسرات وجوز الهند بالإضافة للمواد الملونة والمواد الحافظة.

وأكد حسونه، خلال مقالة علمية، صادرة عن المركز القومي للبحوث، يجب شراء الحلوى من أماكن موثوق بها تتوافر بها الشروط الصحية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية واسم المنتج مكونات الحلوى، وأن تكون الحلوى طازجة ولها لون طبيعي بعيدا عن الألوان الصناعية البراقة وأن تكون مغلفة بطريقة جيدة وان تكون الحلوى معروضة فى فترينات زجاجية نظيفة مخصصة لذلك بعيدا عن ضوء الشمس كذلك توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات (الجوانتى) وغطاء الرأس والكمامة.

وتابع: يجب اختيار الحلوى قليلة المحتوى من السكر كثيرة المحتوى من المكسرات ومن أمثلتها الفولية التي تحتوي على السكر والفول السوداني الذي يجب ان يكون طازجا خاليا من الأفلاتوكسين (السموم الفطرية) والتي تسبب أضرار صحية، ويحتوي الفول السوداني على البروتين بنسبة تصل الى 25% تقريبا بالإضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات حوالى 17% ومحتوى مرتفع من الزيت قد تصل الى 45% تقريبا مما يجعل الفول السوداني له مؤشر نسبة سكر الدم منخفض لا يتسبب فى ارتفاع سكر الدم بدرجة كبيرة، ويعتبر زيت الفول السوداني من الزيوت الصحية المفيدة لصحة القلب.

وأضاف: من حلوى المولد الحمصية التي تحتوي على السكر والنشا والحمص الذي قد تصل نسبة البروتين فيه إلى 19% ونسبة قليلة من الزيت حوالي 4.5% والحمص غنى بالفيتامينات والأملاح المعدنية ويساعد الحمص على الوقاية من الإسهال وتقليل ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب محتواه العالي من الألياف وانخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم فيكون مفيدا لمرضى السكر.

واستطرد: ومن حلوى المولد أيضا السمسمية التي تحتوي على السكر والنشا والسمسم الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيت قد تصل لأكثر من 50% وبروتين قد تصل نسبته إلى 18% الذي يحتوي على أحماض أمينية أساسية خاصة الميثيونين الذى يدخل فى تكوين مركبات هامة في الجسم وله دور فى التمثيل الغذائي كما تحتوي بذور السمسم على مواد مضادة للأكسدة التي تقلل من حدوث الالتهابات كما يحتوي على الحديد الذى يقى من الإصابة من الأنيميا كذلك تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد للعظام والأسنان.

وذكر أنه هناك أنواع من حلوى المولد التى تحتوى على أنواع أخرى من المكسرات مثل الكاجو والبندقية واللوزية والفستقية وهذه تعطى كمية كبيرة من الطاقة قد تصل إلى 580 كالوري / 100 غرام ولهذا لا يجب تناول كميات كبيرة منها والمكسرات لها فوائد صحية كبيرة فمثلا عين الجمل مصدر للأوميغا -3 التى تساعد فى تقوية الذاكرة ويقي من ارتفاع دهون الدم وتقلل من مخاطر الإصابة من أمراض القلب وتصلب الشرايين والبندق له خصائص مضادة للالتهابات ويقلل من حدوث هشاشة العظام.