بالفيديو – هكذا فاجأت مي عمر زوجها محمد سامي في عيد ميلاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة مي عمر وأسرة مسلسل “إش إش” المنتظر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، زوجها المخرج محمد سامي، بإقامة احتفال بعيد ميلاده ضم فريق عمل المسلسل بالكامل.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من الاحتفال ظهرت خلاله الفنانة انتصار وهي ترقص بمشاركة الفنانة دينا خلال الحفل، وذلك وسط أجواء من البهجة ضمت فريق العمل.

وكانت مي عمر قد احتفلت بعيد ميلاد زوجها محمد سامي، حيث نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وثَّقت به لحظاتهما السعيدة، وعلقت عليه بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا حبي، أنا ممتنة جدًا لكل الفرح والحب والضحك الذي تجلبه إلى عالمي أنت أعظم نعمة لي، وشريكي وأفضل صديق لي.. أحبك إلى ما لا نهاية”.

يُذكر أن مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إدوارد، انتصار، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، طارق النهري، دينا.

وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي وشارك في العمل أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، عماد زيادة، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، وغيرهم.