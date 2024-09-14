أحمد العوضي يتلقى مفاجأة صادمة من فنان شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مفاجأة صادمة تعرض لها الفنان أحمد العوضي خلال تحضيراته لمسلسل “فهد البطل”، الذي سينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2025، وتدور أحداثه في إطار صعيدي اجتماعي.

وأفادت بعض المصادر أن الفنان أشرف عبد الباقي اعتذر فجأة لصناع المسلسل عن عدم تجسيد الدور الذي كان مرشحًا لتقديمه في المسلسل، وذلك من دون أن يذكر أسبابًا لقراره هذا رغم إعلانه موافقته المبدئة على الدور، ما دفع صناع العمل لإيقاف التحضيرات لحين البحث عن بديل.

العمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، صفوة، وعزت زين، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

وتقع أحداث المسلسل في سمالوط بمحافظة المنيا، ويجسد خلاله أحمد العوضي شخصية صنايعي رخام ويأتي من الصعيد إلى القاهرة ويدخل في أزمات عديدة منها دخوله السجن في الحلقة الأولى من المسلسل، فيما تظهر ميرنا نور الدين بشخصية سائقة تروسيكل وتعيش قصة حب مع العوضي.