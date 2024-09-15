يديعوت أحرونوت: إصابة 5 إسرائيليين أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن إصابة 5 إسرائيليين أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ إثر التصدي لصاروخ أطلق من اليمن.

وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عن "إسقاط صاروخ تم أطلاقه من اليمن وسقط في منطقة غير مأهولة وسط البلاد شرق تل أبيب".

كما افادت القناة 12 الاسرائيلية، بأن "الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض صاروخ مصدره اليمن سقط في منطقة غير مأهولة قرب المطار وسط إسرائيل".