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الامارات | رئيس الدولة: ندعو الله أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة: ندعو الله أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2024

توجّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بالدعاء الى الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان.

 

وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كتب سموّه في تدوينة على حساب سموّه على موقع «إكس»، "وَدَاعِيًا إِلَى اللَّـهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا". في ذكرى مولد السراج المنير نبي الرحمة والهدى والأخلاق الكريمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو الله تعالى أن ينعم على منطقتنا والعالم بالسلام والاستقرار والأمان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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