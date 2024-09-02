شكرا لقرائتكم خبر عن كليب رانيا يوسف "ليك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة يقترب من 4 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب كليب النجمة رانيا يوسف، "ليك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة، من تحقيق 4 ملايين مشاهدة، وهي الأغنية التي كتب كلماتها سمير طارق وألحان محمد مصطفى وتوزيع تيام طارق.

كليب أغنية "ليك" والتي تقدمها رانيا يوسف تعتبر أولى تجاربها في مجال الفيديو كليب، وتم تصويره في القاهرة، وتظهر رانيا يوسف بـ 3 إطلالات مختلفة وهو من إنتاج المنتج فهد الزاهد - lifestylez studio.



رانيا يوسف



رانيا يوسف في كليب ليك



رانيا يوسف في الكليب الجديد

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024 مع كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب الـ140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرًا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقصًا.