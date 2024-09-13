الرّقابة المصرّية في مواجهة رانيا يوسف… اقرأ التفاصيل

صرّحت المؤلفة المصريّة، هبة الحسيني، أنّ فيلم “حمّام العريس”، الذي تشارك في بطولته الممثّلة المصريّة رانيا يوسف إلى جانب الممثّل حسين فهمي، سينطلق تصويره قريبًا.

في هذا السّياق، كشفت “الحسيني، أنّ تصوير الفيلم سيبدأ نهاية شهر أيلول /سبتمبر الجاري وذلك بعد أن تمّت تسوية أزمة الفيلم مع الرّقابة، ممّا تسبّب في تأجيل تصويره عدّة مرّات.

فيلم “حمّام العريس”، من إخراج حسن صالح ، تدور أحداثه في إطار من الجريمة والكوميديا ويشارك في بطولته إلى جانب رانيا يوسف وحسين فهمي، مجموعة من الممثّلين أبرزهم عمرو عبد الجليل، فريدة سيف النّصر.

كما تصوّر رانيا يوسف، حاليًّا أحدث أعمالها، مسلسل “سيما ماجي”، الذي تلعب فيه دور عاملة منزل فقيرة لا تستطيع الإنجاب. يشاركها بطولة المسلسل: حوريّة فرغلي، كمال أبو ريّة، مادلين طبر، محمّد أبو داوود، سحر رامي وهو من تأليف حسّان دهشان وإخراج تامر السّعدنيّ.

كما يُعرض لها حاليًّا مسلسل “عمر أفندي” على منصّة “شاهد”.