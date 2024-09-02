فن ومشاهير

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"

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ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، في إفتتاح الموسم الجديد للنشاط الثقافي والفكري صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، والذي يقام تحت عنوان (الرحمة المهداة ) إحتفالاً بالمولد النبوي الشريف، في إطار فعاليات وزارة الثقافه للإحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة.

ويستضيف الصالون الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  ويدير اللقاء الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالأسكندرية، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ٤ سبتمبر  على مسرح سيد درويش"أوبرا الإسكندرية ".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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