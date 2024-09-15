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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مخيمي جباليا والنصيرات في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد فلسطيني وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

قصف مكثف

كما استشهد فلسطينيان في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
ترافق ذلك مع إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية من مدينة دير البلح ومخيمي البريج والمغازي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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