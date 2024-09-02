"جوبا" أحدث أعمال محمد النقلي بطولة ميرفت أمين

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المخرج محمد النقلي عن التحضيرات والاستعدادات لمسلسله الجديد بعنوان مبدئى "جوبا" بطولة النجمة الكبيرة ميرفت أمين.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من التعاقد مع الممثلين المرشحين في العمل، بالإضافة إلى الانتهاء من كتابة العمل حيث إنه ما زال في طى الكتابة للمؤلف أحمد صبحى.

مليحة

يشار إلى أن ميرفت أمين قدمت آخر أعمالها مسلسل مليحة مع النجم دياب، وشارك في بطولته كل من الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

شخصية ميرفت أمين فى مسلسسل مليحة

حيث تجسد ميرفت أمين شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل.

يشار الى أن آخر أعمال المخرج محمد النقلى مسلسل حى السيدة زينب عام 2021، وشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر، محمود عبد المغنى، لبنى ونس، فراس سعيد، وآخرون.

آخر أعمال ميرفت أمين

وكات آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين مسسل "تغير جو" بطولة منة شلبى، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من إياد نصاد نصار، عصام عمر، عايدة الكاشف، تأليف منى الشيمى، إخراج مريم أبو عوف.

قصة تغيير جو

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.