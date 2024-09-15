روسيا: تدمير 29 طائرة مسيرة أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات عدة روسية، خلال الليلة الماضية، وفقًا لما أعلنته وكالة" سبوتنيك ".



وقالت الدفاع الروسية، "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، و2 فوق أراضي مقاطعة أوريول وواحدة فوق كل من مقاطعات بيلغورود وكالوغا وروستوف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، لحماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.