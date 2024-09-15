تفاصيل سقوط صاروخ “ أرض- أرض” وسط إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال جيش الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن صاروخا "أرض - أرض" سقط في وسط إسرائيل، أطلق من اليمن، وحاولت قوات الدفاع الإسرائيلية إسقاطه، ويجري حاليا تقييم النتيجة، وفقًا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".



وقال في بيان له: "في أعقاب صفارات الإنذار التي انطلقت قبل قليل في وسط إسرائيل، تم رصد صاروخ "أرض - أرض" يخترق وسط إسرائيل من الشرق، وسقط في منطقة مفتوحة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "لقد أُطلق الصاروخ من اليمن، والأصوات المتفجرة التي سُمعت في الدقائق الأخيرة هي من صواريخ الاعتراض، ويتم مراجعة نتيجة الاعتراض".

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية عن دعمها الجماعات الفلسطينية في مواجهتها مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بهجمات صاروخية وجوية.

وأعلن جماعة "أنصار الله" اليمنية على وجه الخصوص، عن نيّتهم ​​مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعين الدول الأخرى إلى سحب طواقمها وعدم الاقتراب منها في البحر.

وفي الوقت نفسه، قالت الجماعة إنها لا تتدخل في حرية الملاحة في المنطقة، ولا يمسّون سفن الدول الأخرى، وفي خضم الهجمات، قررت بعض الشركات تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وفي وقت لاحق، قال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، إن جماعة "أنصار الله" اليمنية، بدأت في نقل وحداتها شبه العسكرية إلى سوريا.