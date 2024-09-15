إصابة 9 إسرائيليين بقصف صاروخي في تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - أصيب 9 إسرائيليين بجروح خلال هربهم فور سماع صافرات الإنذار بحدوث قصف صاروخي على تل أبيب وسط إسرائيل، وفقًا لما أعلنته وكالة" روسيا اليوم".



أعلن الناطق باسم مركز طبي في إسرائيل وصول 9 مصابين إسرائيليين لتلقي العلاج من إصابات تعرضوا لها أثناء فرارهم إلى الملاجئ فور سماع الإنذارات بقصف صاروخي، والتي دوت صباح اليوم الأحد في تل أبيب ومناطق محيطة بها.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إن الصاروخ الباليستي قطع حوالي 2000 كيلومتر واستغرق 15 دقيقة للوصول إلى هدفه".

وقال العضو السابق في "مجلس الحرب" الإسرائيلي غادي آيزنكوت تعليقا على الصاروخ الذي أطلق من اليمن: "المشكلة هي عدم الربط بين أهداف الحرب والاستراتيجية المطلوبة".

وأضاف: الواقع تغير بصورة دراماتيكية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دوي صافرات الإنذار سمع في تجمعات سكنية كثيرة وسط البلاد ومنطقة غوش دان وموديعين والقدس، ولم تصدر قيادة الجبهة الداخلية أي تعليمات استثنائية الى السكان.

الجدير بالذكر أن الصاروخ الذي اعترضته منظومة "حيتس2" سقط على بعد 6 كيلومترات فقط من مطار "بن غوريون" الدولي في تل أبيب

كما أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة حالة الخوف التي انتابت العديد من الإسرائيليين تزامنا مع دوي صافرات الإنذار في تل أبيب وما حولها خلال عملية اعتراض نفذها الجيش الإسرائيلي ضد صاروخ باليستي مصدره اليمن.