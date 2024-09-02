محمد الشرنوبي: "أنا أكتر واحد حاسس بأزمة شيرين عبدالوهاب"

ياسر رشاد - القاهرة - قام النجم محمد الشرنوبى بنشر فيديو مطول على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، الى جمهوره، فى بدايته وجه فيه رسالة دعم للمطربة شيرين عبد الوهاب، أكد فيه أنه يمر بنفس الظروف والمشاكل التى تعيشها شيرين عبد الوهاب، وأنه أكثر شخص يعرف إحساسها الآن، إلا أنه أكد سعادته بسماع أغنياتها، وعودتها إلى الغناء مرة أخرى، وتمنى حل مشكلتها مع الشركة المنتجة لأغنياتها.. ثم بدأ فى شرح تفاصيل معاناته مع الشركة التي تعاقد معها فى السابق، حيث أكد أن عقده انتهى بتاريخ 24/5/2022 بعد صدور حكم قضائي نهائي بانتهاء تعاقده، ولكن الشركة لم تقبل هذا الحكم، إلى أن صدر بعد ذلك 3 أحكام تؤكد انتهاء العقد نهائيا.



وأشار محمد الشرنوبى فى الفيديو بقوله والدليل على ذلك هو ممارستى لأعمالى الفنية سواء فى التمثيل أو الغناء بشكل طبيعي.



وأضاف الشرنوبى أنه تعاقد مؤخرا مع شركة إنتاج من أهم وأكبر شركات الإنتاج فى الوطن العربي، شركة مزيكا وشركة جاما ميوزيك للمنتج محمد جابر.

وأوضح أن الشركة لديها شؤون قانونية ومستشارين، راجعوا جميع الأحكام الصادرة والتى تؤكد انتهاء تعاقدى السابق، وبناء على ذلك تم عمل مجموعة من الاغنيات وتم طرحها على جميع المنصات، ولكن يوجد فقط ثغرة فى قانون اليوتيوب وهى ال"سترايك" وهذه الثغرة من شأنها حماية حقوق الفنانين وليس انتهاك حقوق الاخرين، ولكن هناك من يستغلها لصالحه لتعطيل استمرار الأغاني على اليوتيوب دون وجه حق ويقوم بحذف الأغاني وهذا الغلق يستمر لحين صدور حكم نهائي و بعد أن اثبت ل اليوتيوب حصولى على أحكام نهائية لصالحي تعود الأغاني مرة أخرى، و هذا تكرر في الاغاني: قلبي ارتاح، ايه اللذاذه دي ، انتي الحياه وغيرهم.

وتساءل محمد الشرنوبى لماذا هذا التعنت؟ ولمصلحة من؟ !.



وفى النهاية أكد الشرنوبى انه مستمر في طريقه، وأنه سيطرح أغنية جديدة الأربعاء القادم، وأشار بأن هناك العديد من المفاجآت سيطرحها الفترة المقبلة.