المركز القومي للمسرح والموسيقى يحيي ذكرى عامر منيب

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عامر منيب، الذي يعد أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري.

وذكر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية أن هذه اللفتة تأتي في إطار إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، والحرص على تكريم وزارة الثقافة لرموز الفن والإبداع باختلاف أجيالهم والاحتفاء بما قدموه من إبداع وإنجاز فني مميز.

ولد عامر منيب يوم 2 سبتمبر عام 1963 بحي الدقي بالجيزة لعائلة فنية، وتوفي يوم الأحد 26 نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ48 عاما، بعد معاناة كبيرة مع سرطان القولون.

وعاش عامر منيب طفولته مع جدته الفنانة ماري منيب بحي شبرا بعد وفاة والدته، حيث ربته جدته مع أشقائه، وعندما وصل سن السادسة رحلت جدته.

وظهر حبه للمسرح والغناء منذ صغره، وتخرج عامر منيب في كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1985 بتقدير جيد جدا، مما أهله للتعيين كمعيد في الكلية، وبعد ذلك اكتشفه الموسيقار حلمي بكر بعدما سمعه يغني ونصحه بعدم السفر ودراسة الموسيقى على أيدي متخصصين واحتراف الغناء لأنه يملك موهبة كبيرة.

وقدم عامر منيب عددا من الأعمال الغنائية التي ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي كما كان له عدة تجارب تمثيلية مميزة.

أول ألبوم

وأصدر عامر منيب أول ألبوم بعنوان "لمحي" عام 1990، تبعه بعد ذلك بعشرة ألبومات اتخذت الطابع الرومانسي منها: أيام وليالي، فاكر، ياقلبي، الله عليك، كل ثانية معاك، حب العمر، هاعيش، كل ثانية معاك، حتى كان آخر ألبوماته "حظي من السما" عام 2008.

وتعرض عامر منيب لأزمة صحية كبيرة دخل على إثرها المستشفى بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وظل طوال أيامه الأخيرة في غيبوبة شبه كاملة داخل غرفة العناية المركزة، وبعد إجراء عملية لاستئصال جزء من القولون بألمانيا تدهورت حالته الصحية جدا ورحل عامر منيب عن عالمنا في صباح يوم 26 نوفمبر من عام 2011 عن عمر ناهز الـ 48 عاما بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون.