ماذا قال نبيل الحلفاوي عن صفقة عمر الساعي وانضمامه لـ الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن رأيه في صفقة الأهلي الجديدة وتعاقده مع اللاعب عمر الساعي.

وأعاد الحلفاوي، نشر تدوينة من الحساب الرسمي للنادي الأهلي تخص اللاعب، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "عمر الساعي عاشق الأهلي .. إن شاء الله يكون التألق بقدر العشق".

وكان النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع عمر الساعي قادما من الإسماعيلي لمدة 5 سنوات في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء هذا التعاقد في ظل تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لموسم 2024/25.

وسبق أن أعلن المارد الأحمر بشكل رسمي عن التعاقد مع كل من، المدافعين أشرف داري ويوسف أيمن، بجانب الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله.

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