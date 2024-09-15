التجشؤ.. هذا ما يكشفه عن صحتنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - التجشؤ أمر طبيعي، وهو عبارة عن عملية إخراج الهواء من المعدة، ما يساعد على إراحة اضطراب المعدة.

وتشير الدراسات إلى أنه من الطبيعي تماما التجشؤ حتى 30 مرة في اليوم، وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا كثيرا، ولكن وفقا لطبيبة الجهاز الهضمي أليسون شنايدر، فإن التجشؤ لا ينبغي أن يكون مقلقا عادة.

واوضحت: "التجشؤ أربع مرات بعد الوجبة يعتبر أمرا طبيعيا. وعندما تأخذ في الاعتبار ثلاث وجبات في اليوم، بالإضافة إلى وجبة خفيفة أو اثنتين، فإن التجشؤ 30 مرة لا يبدو عددا كبيرا جدا".

ومع ذلك، حذرت خبيرة أمراض الجهاز الهضمي من أن التجشؤ قد يكون سببا للقلق إذا كنت تتجشأ كثيرا لدرجة أنه يتعارض مع حياتك اليومية، أو إذا كنت تعاني من أعراض أخرى إلى جانب ذلك.

وإذا كنت تعتقد أنك تتجشأ أكثر من المعتادة، فإليك ما قد يكون سبب ذلك، وفقا لذا صن:

1. عسر الهضم

يمكن أن يسبب عسر الهضم عددا من الأعراض بعد الأكل أو الشرب، مثل التجشؤ. وهي تشمل حرقة المعدة (حرقة مؤلمة في الصدر، غالبا بعد الأكل)، والشعور بالشبع والانتفاخ، والشعور بالغثيان، والتجشؤ وإطلاق الريح وارتجاع الطعام أو السوائل ذات المذاق المر إلى الفم.

ويمكن عادة علاج هذه الأعراض عن طريق تقليل تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والكحول ودعم رأسك وكتفك في السرير بوسادة لمنع حمض المعدة من الارتفاع إلى الحلق أثناء النوم.

ويمكن أن يساعد أيضا تجنب تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات والابتعاد عن الأطعمة الحارة أو الدهنية.

ولكن يجب أن تراجع الطبيب إذا كنت تعاني من عسر الهضم باستمرار، أو تعاني من آلام شديدة، أو تعاني من صعوبة في البلع، أو كنت مريضا في كثير من الأحيان وفقدت الكثير من الوزن دون قصد.

2. ارتداد الحمض

قالت الدكتورة شنايدر: "هذا يحدث عندما يتدفق الحمض الموجود في المعدة مرة أخرى إلى المريء ويمكن أن يسبب أعراض حرقة المعدة أو التجشؤ".

وقد تعاني أيضا من سعال أو فواق يتكرر باستمرار، وصوت أجش، ورائحة فم كريهة، وانتفاخ وغثيان.

ويمكن أن تتفاقم الحالة بسبب بعض الأطعمة والمشروبات، مثل القهوة والطماطم والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة، بالإضافة إلى التدخين والتوتر.

ويجب زيارة الطبيب بشأن ارتداد الحمض إذا لم يكن إجراء تغييرات في نمط الحياة أو تناول الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعلاجه مفيدا، وإذا كنت تعاني من حرقة المعدة معظم الأيام.

ووفقا للخبراء فإن وجود أعراض أخرى، مثل تعلق الطعام في الحلق، أو الشعور بالغثيان بشكل متكرر، أو فقدان الوزن دون سبب، هي علامات تحذيرية أخرى.

3. التهاب المعدة

توضح الدكتورة شنايدر: "هذا يعني التهاب بطانة المعدة. ويمكن أن يرتبط هذا بألم أو انزعاج في الجزء العلوي من البطن، والشعور بالشبع بعد تناول وجبة الطعام مباشرة، والغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية".

وتشمل أعراض التهاب المعدة: ألم البطن، وعسر الهضم، والشعور بالامتلاء والانتفاخ، والشعور بالغثيان، وعدم الشعور بالجوع كالمعتاد، والتجشؤ والانتفاخ.

ويجب زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من ألم في البطن أو عسر الهضم لأكثر من أسبوع، ويزداد الألم سوءا أو يستمر في العودة.

4. متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

وتشمل الأعراض الرئيسية لهذه الحالة ألما أو تقلصات في المعدة (عادة ما تكون أسوأ بعد الأكل وتتحسن بعد التبرز)، والانتفاخ (قد تشعر بامتلاء وتورم في بطنك)، والإسهال (قد يكون لديك براز مائي وأحيانا تحتاج إلى التبرز فجأة)، والإمساك (قد تجهد عند التبرز وتشعر وكأنك لا تستطيع إفراغ أمعائك بالكامل).

ويمكن أن يحدث التجشؤ وحموضة المعدة والغثيان أيضا كجزء من متلازمة القولون العصبي. ويجب عليك التحدث إلى طبيب عام إذا كنت تعتقد أنك تعاني من هذه الحالة.

5. قرحة المعدة

قرحة المعدة هي تقرحات تتطور على بطانة المعدة. وتتمثل أعراضها الرئيسية لقرحة المعدة هي الألم الحارق أو المؤلم في منتصف البطن.

لكن قرحة المعدة ليست مؤلمة دائما وقد تعاني من أعراض أخرى، مثل عسر الهضم وحموضة المعدة والارتجاع الحمضي والشعور بالغثيان.

ويجد بعض الأشخاص أيضا أنهم يتجشؤون أو ينتفخون بعد تناول الأطعمة الدهنية إذا كانوا يعانون من قرحة المعدة.

ويجب أن تراجع طبيبك إذا كنت تعتقد أنك تعاني من قرحة.