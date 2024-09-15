شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما يغركش حجم الميجا بيكسل.. لماذا لا ينبغي لك شراء هاتف ذكي بناء على قوة الكاميرا وحدها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التسوق لشراء هاتف ذكي جديد، فإن أحد الأشياء الأولى التي من المحتمل أن تفكر فيها هي الكاميرا، ففي نهاية المطاف، مع الهواتف الذكية اليوم، يمكننا التقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة يمكننا مشاركتها مع العالم، ولكن عندما يتعلق الأمر بعدد الميجابكسل في الكاميرا، فمن المهم أن تتذكر أن المزيد ليس دائمًا أفضل، ففي الواقع، هناك عدد من الأسباب التي تجعلك لا تشتري هاتفًا ذكيًا بناءً على عدد الميجابكسل في الكاميرا وحدها.

1. الميجابكسل لا يكشف القصة كاملة

يشير الميجابكسل إلى دقة الصور التي يمكن للكاميرا التقاطها، حيث تساوي الميجابكسل الواحد مليون بكسل، وفي حين أنه من الصحيح أن المزيد من البكسل يمكن أن يؤدي إلى صور أكثر وضوحًا، فإن الفرق يصبح أقل وضوحًا بعد نقطة معينة.

فعلى سبيل المثال، قد لا تنتج كاميرا بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا بدقة 48 ميجابكسل صورًا مختلفة بشكل كبير في الاستخدام اليومي، وخاصة على شاشة الهاتف الذكي أو حتى شاشة الكمبيوتر القياسية، إن الدقة العالية تفيد في الغالب المطبوعات ذات الحجم الكبير أو التكبير الشديد، وهو ما نادرًا ما يحتاجه معظم المستخدمين.

2. حجم المستشعر أكثر أهمية من الميجابكسل

المكون الأكثر أهمية في كاميرا الهاتف الذكي هو مستشعر الصورة، تلتقط هذه الشريحة الصغيرة الضوء وتحوله إلى صورة، يسمح المستشعر الأكبر بدخول المزيد من الضوء، مما يؤدي إلى أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، ونطاق ديناميكي محسن، ودقة ألوان أكثر ثراءً.

على سبيل المثال، تستخدم سلسلة Apple iPhone وGoogle Pixel، والمعروفة بأدائها الاستثنائي للكاميرا، أجهزة استشعار تؤكد على الجودة بدلاً من عدد الميجابكسل، وعلى الرغم من وجود عدد أقل من الميجابكسل من بعض المنافسين، فإن أجهزة iPhone وPixel تقدم باستمرار تصويرًا واقعيًا متفوقًا، وذلك بفضل تقنية المستشعر المتقدمة.

3. جودة العدسة والفتحة

عامل حاسم آخر في تحديد أداء كاميرا الهاتف الذكي هو جودة العدسة وحجم الفتحة، تركز العدسة الضوء على المستشعر، ويمكن للعدسة ذات الجودة الأعلى تقليل التشوهات والانحرافات، وفي الوقت نفسه، تتحكم الفتحة (غالبًا ما يشار إليها بأرقام f/ مثل f/1.8 وf/2.2) في مقدار الضوء الذي يصل إلى المستشعر.

يعني رقم f الأقل فتحة أكبر، مما يسمح بوصول المزيد من الضوء إلى المستشعر، وهو أمر مفيد بشكل خاص في ظروف الإضاءة المنخفضة، وحتى الكاميرا بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر صغير وفتحة ضيقة قد تواجه صعوبة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما ينتج عنه صور مشوشة وحبيبية.

4. معالجة الصور

ما يحدث بعد التقاط الصورة مهم بنفس القدر. تعتمد الهواتف الذكية الحديثة بشكل كبير على خوارزميات معالجة الصور لتحسين الصور، وتتعامل هذه الخوارزميات مع كل شيء بدءًا من تقليل الضوضاء إلى معالجة HDR وتصحيح الألوان وحتى تقنيات التصوير الحاسوبي مثل الوضع الليلي أو وضع البورتريه.

على سبيل المثال، تشتهر أجهزة iPhone من Apple بقدراتها على معالجة الصور، حيث تقدم صورًا عالية الجودة باستمرار حتى مع عدد الميجابكسل الأقل، وهذا يوضح أن برنامج الكاميرا يمكن أن يكون بنفس أهمية أجهزتها.