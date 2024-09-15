فريدة خميس تتوج بذهبية العالم للخماسي الحديث ومنتخب مصر في المركز الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - تمكنت فريدة خميس، من التتويج بذهبية بطولة العالم في الخماسي الحديث، تحت 17 عاماً، والمقامة حالياً في البرتغال.

وحققت فريدة خميس الميدالية الذهبية، بعد أن جاءت في المركز الأول برصيد 1391 نقطة.

كما نجح منتخب مصر، في تحقيق الميدالية الذهبية أيضاً في منافسات الفرق بالبطولة، برصيد 4104 نقطة.

وتقام بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 عاماً، فيس البرتغال من 10 سبتمبر حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

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