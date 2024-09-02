شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج العالمى بيتر وير يحصد جائزة الأسد الذهبى من فينيسيا السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المخرج الأسترالي بيتر وير، مخرج أفلام "The Truman Show" و"Gallipoli" و"Dead Poets Society"، على جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى منذ قليل، ونصح صناع الأفلام الشباب بفصل أنفسهم عن العالم الخارجي للتقدم.

حقق وير، البالغ من العمر 80 عامًا، انطلاقته الدولية بفيلم "Picnic at Hanging Rock" الكلاسيكي لعام 1975، قبل أن ينتقل للعمل في هوليوود، حيث أخرج أفلام مثل "Witness" بطولة هاريسون فورد، و"Green Card" مع آندي ماكدويل، وغيرها من الأفلام الناجحة.

وحصل وير على جائزة أوسكار فخرية في عام 2022 وأكد في وقت سابق من العام الجارى اعتزاله الإخراج.

وفي حديثه للصحفيين في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، قال إن المخرجين الطموحين بحاجة إلى العودة إلى الأساسيات والهروب من ضجيج الحياة العصرية.