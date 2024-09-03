رانيا يوسف تواصل الترويج لفيلمها الجديد "ورد وريحان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة رانيا يوسف الترويج لأحدث أعمالها السينمائية بعنوان "ورد وريحان" الذي أعلنت الانتهاء من تصويره يوم السبت الماضي، استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

نشرت رانيا يوسف صورا جديدة مع مخرج الفيلم محمد نبيل عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والتقطت عددا من الصور التذكارية وظهرت في واحدة منها وهي تحمل الكلاكيت، إلى جانب صورة أخرى مع المخرج محمد نبيل وهم يراجعان أحد المشاهد.

يعرض للفنانة رانيا يوسف حاليًا مسلسل "عمر أفندي" ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التليفزيونية، وهم أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، تأليف مصطفى حمدي، إخراج عبدالرحمن أبو غزالة، ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

طرحت رانيا يوسف مؤخرًا أول أغانيها بعنوان "ليك" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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