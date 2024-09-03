وزير الثقافة يلتقي بإدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في دورته التاسعة

ياسر رشاد - القاهرة - التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي متمثلة في المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس المهرجان ، الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان، المنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للدورة التاسعة والتي ستقام خلال الفترة من 15 وحتي 20 نوفمبر 2024، بمدينة شرم الشيخ.

استعرضت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خطة وتفاصيل الدورة التاسعة علي الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذي أكد دعمه للدورة التاسعة، وأكد علي أهمية هذا المهرجان الذي يدعم الشباب ويحقق لهم طموحاتهم الفنية، ويحدث تواصل ثقافي بين الأجيال بتكريم الرواد والأساتذة الكبار مع الشباب، كما أن وجود المهرجان في سيناء يؤكد علي التوجه الثقافي والامتداد الثقافي نحو عدالة ثقافية، كما أشاد بشعار المهرجان ( المسرح من أجل السلام ) مؤكدا أنه شعار يتوافق مع الأحداث المحيطة.

وزير الثقافة يشيد بالتحضيرات العالمية للدورة التاسعة للمهرجان

وأكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، على استمرار دعم وزارة الثقافة المصرية، ورعايتها للمهرجان لما يقوم به من دور مهم وفعال في التنشيط الثقافي والترويج السياحي، خاصة أنه يحمل صبغة دولية ويأتي إليه فنانون من كل دول العالم .

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة للوزير لافتتاح الدورة التاسعة، لأنه وجوده يؤكد ويرسخ لدعم معنوي لشباب المسرح في مصر والعالم ، فأكد سيادته الحضور ، وشكره رئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان علي دعمه ورعايته للدورة التاسعة.



مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينطلق يوم 15 نوفمبر، وتستمر فعالياته حتي يوم 20 نوفمبر 2024، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وسيادة اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.