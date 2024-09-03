مجانا.. قصور الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للمواهب

ياسر رشاد - القاهرة - ورش مجانية في المسرح والموسيقى والفن التشكيلي والكتابة الإبداعية تنطلق ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم وتعزيز قدرات الموهوبين، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، برنامج "مصر جميلة" ويتضمن مجموعة من الورش التدريبية المقدمة بالمجان للرواد في مجالات: الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من المبدعين والخبراء في المجالات السالفة.

البرنامج تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وينطلق اليوم في الخامسة مساء من قصر ثقافة تحيا مصر في الأسمرات ويستمر حتى 6 سبتمبر، ثم ينطلق بمكتبة البحر الأعظم في الجيزة من 8 إلى 11 سبتمبر، وفي قصر ثقافة القناطر الخيرية من 12 إلى 15 سبتمبر، وفي الفيوم من 17 إلى 20 سبتمبر.

وأكد "ناصف" ضرورة هذه الورش الفنية في دعم واكتشاف المواهب في المجالات الفنية والإبداعية كافة ومن المقرر أن تعممها هيئة قصور الثقافة في كل المحافظات، كما أشار لأهمية ورش الموهوبين في تأكيد الهوية؛ حيث تقوم الهيئة خلال الفترة المقبلة بإنشاء ستة فصول نوعية لتعليم فن الأراجوز بالتعاون مع خبراء في هذا الفن.

"أدوات الممثل" في نقاشات قصور الثقافة في ورشة الأداء المسرحي لذوي الهمم

من ناحية أخرى، شهد مسرح إدارة المطرية التعليمية، اللقاء الثاني من الورشة التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن البرامج الثقافية لذوي القدرات الخاصة، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

استهل اللقاء بحديث للمخرج سامح سليم، للتعريف بأدوات الممثل المسرحي، وكيفية الوقوف على خشبة المسرح، وفقا للنص وحسب طبيعة الشخصية.

وأعقب الجانب النظري، عدة تدريبات عملية بمصاحبة لغة الإشارة تقديم هويدا محمود.

تقيم الورشة الإدارة العامة للتمكين الثقافي برئاسة د. هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، وتجدد فعالياتها أسبوعيا، وتأتي في سياق أنشطة مكثفة تقدمها هيئة قصور الثقافة لمدة شهر لعدد من طلاب مدرستي أمل المطرية وصلاح الدين من الصم وضعاف السمع، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم بالمجتمع.

وتشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة الأخيرة، أنشطة صيفية مكثفة منها مهرجان أهالينا وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية وأنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم وغيرها من الفعاليات.