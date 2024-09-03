أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف موسيقى أفلام هوليوود بالأوبرا السبت

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية فنية بعنوان "موسيقى أفلام هوليوود" لفرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني ، بقيادة المايسترو أحمد عاطف، وذلك في الثامنة والنصف مساء يوم السبت المقبل، على المسرح الكبير بالأوبرا.

برنامج الحفل

وذكرت دار الأوبرا المصرية أن أمسية أوركسترا القاهرة السيمفوني تأتي ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى عرض مختلف ألوان الإبداع العالمي.

ويتضمن برنامج حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني تقديم مختارات من أبرز المؤلفات التي تم توظيفها كموسيقى تصويرية لأشهر الأفلام العالمية منها: "العودة إلى المستقبل - فورست جامب لـ آلان سيلفسترى ، لورانس العرب لـ موريس جار ، الأب الروحي لـ نينو روتا، حديقة الديناصورات - أنديانا جونز - حرب النجوم - سوبر مان وهاري بوترلـ جون ويليامز ، المهمة المستحيلة لـ لالو شيفرين- وميدلي من سلسلة أفلام جيمس بوند لـ مونتى نورمان".

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس العام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور،ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين إلى جانب القيام بجولات فنية ناجحة في جميع أرجاء العالم.