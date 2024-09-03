عمر خيرت: "اللحن ابنى وبحاول أربيه كويس"

ياسر رشاد - القاهرة - قال عمر خيرت في بداية حلقته مع صاحبة السعادة: «سعيد جدا أني مع صاحبة السعادة واللي بتشرف مصر في كل مكان».

مارست الموسيقى العالمية

وعن أنواع الموسيقى التي يحبها أكد: «مارست الموسيقى العالمية والمصرية، وجميع أنواع الموسيقى، بيكون تذوقي مختلف لأنواع الموسيقى الأخرى، وكلامي ليس تقليل منها».

اللحن ابنى وبحاول أربيه كويس

وعن أكثر مقطوعة موسيقية أرهقته، قال عمر خيرت: «حاجات كتير أوي بيكون لها تعب والفكر بتاعها زي تربية الأولاد متعبين حتى لما بيكبروا بنكون واخدين بالنا منهم، واللحن بيكون ابني، وبحاول أربيه كويس عشان يأثر في الناس زي ما أثر فيا، ولازم يكون صادق».

وتابع: «بحب الموسيقى طول عمري منذ كنت طفلا، والأسرة عندي كمان بتحب المزيكا، وعمري ما حسبت ايه اللي هيحصل أنا حبيت حاجة أو شتغلت فيها وذاكرت فنجحت، وأنا فرقتي كلها مصريين وبنعتز بمصر جدا».

كشف الموسيقار عمر خيرت، عن فخره الكبير بأوركسترا فرقته التي تضم جميع أعضائها من المصريين.

وأكد أن هذا الأمر يمثل مصدر اعتزاز بالنسبة له.

وأضاف عمر خيرت، خلال حواره ببرنامج “صاحبة السعادة” مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر فضائية “dmc” من فعاليات مهرجان العلمين، أن مصر تمتلك أكاديمية الفنون والكونسرفتوار، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين يتمتعون بسمعة عالمية.

الشعب المصري يمتلك حسًا موسيقيًا وفنيًا

وتابع أن الشعب المصري تربى على سماع أصوات العظماء مثل أم كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم وبليغ، ما يجعله يمتلك حسا موسيقيا وفنيا، ويمتلك أذنا موسيقية، مشيرًا إلى أن ما يحدث من أغان أخرى فلا يصح إلا الصحيح.

وأوضح أن الموسيقى الجديدة ليست من نوعه لأنه مارس الموسيقى العالمية والمصرية وجميع أنواع الموسيقى الرفيعة فيكون تذوقه مختلفًا وهذا ليس عيبًا في أحد.

تصدر الموسيقار عمر خيت التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، التي كانت ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

الدراسة مهمة لكل موهوب

وبسؤاله عن نصائحه للموسيقيين، قال: «أهم حاجة العلم ودراسة الموسيقى هي أهم شيء يوصل أي موهوب للي هو عاوزه».

وأمتع عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة أغنية «زي ما هي حبها» للفنان مدحت صالح، التي جرى تقديمها في فيلم «مافيا» بطولة الفنانين أحمد السقا ومنى زكي، كما عزف موسيقى أغنية «عارفة» للفنان علي الحجار.

100 سنة سينما

وقال عمر خيرت لجمهوره في مدينة العلمين الجديدة:«سعداء إن إحنا معاكم في العلمين، وهقدم لكم مقطوعة اسمها «حبيبة» على اسم حفيدتي حبيبة، وأطرب عمر خيرت الجمهور بتقديم مقطوعة 100 سنة سينما».

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس الموسيقار الكبير عمر خيرت في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة DMC، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وقدم الموسيقار عمر خيرت خلال الحلقة عددًا من الأغاني الرائعة، أبرزها موسيقى أغنية فيلم "مافيا"، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي حضر الحفل في مسرح مهرجان العلمين الجديدة، كما أشعل المسرح أيضًا بعزفه الرائع لأغنية "عارفة"، ليتفاعل معه الجمهور بالغناء.

وفي رسالة خاصة لجيل الثمانينيات والتسعينيات قدم الموسيقار عمر خيرت وفرقته مقطوعة "100 سنة سينما".

من ناحية أخري، أحيي الموسيقار عمر خيرت، حفلًا غنائيًا فى قصر عابدين، يومي ٧ و٨ يونيو من الشهر الماضي.

وأكد عمر خيرت من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام قائلًا: “نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية”.

وكان حضر عدد من نجوم الفن والإعلام، حفل الموسيقار عمر خيرت المقام حاليًا بـ قصر عابدين.

وجاء من أبرز الحضور للحفل، الإعلامية سهير جودة، والفنانين: هشام عباس، شريف سلامة وداليا مصطفى، رانيا منصور وشقيقتها نورهان منصور، أحمد زاهر، نانسي صلاح، محمد أنور.

ويُعد هذا الحفل تكريمًا لمشوار الموسيقار عمر خيرت، الفني العريق، واحتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقي لمصر والوطن العربي، تحت رعاية كل من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويأتي الحفل بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي.