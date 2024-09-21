تأجيل حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" بسبب أحداث لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" عن تأجيل حفلها السنوي الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد 22 سبتمبر الجاري بسبب الأوضاع المؤسفة في لبنان.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على "انستجرام" بيان رسمي اعتذرت خلاله عن إقامة الحفل وتأجيله لحين إشعار أخر وعلقت: "نظرًا للحوادث الأمنية في البلاد تم تأجيل حفل الموريكس دور إلى موعد يحدد لاحقًا".

وشهد حفل توزيع جوائز الموريكس دور الذي أقيم بشهر سبتمبر عام 2023 حضور عدد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين من مختلف أنحاء الوطن العربي منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان زياد برجي، الفنانة نوال الزغبي، الفنان محمد رمضان، الفنان نيكولا معوض، الفنانة ماغي بو غصن، وآخرون.

تلموريكس دور هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 للاحتفال بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والوطن العربي والعالم.



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