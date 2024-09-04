إلهام شاهين تنضم لأسرة «سيد الناس»

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت الفنانة إلهام شاهين لأسرة مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، ومقرر أن تبدأ تصوير أحداثه في شهر نوفمبر المقبل، استعدادًا لعرضه ضمن الماراثون الرمضاني القادم 2025 .

كما انضمت الفنانة إيمان العاصي، آخيرًا لأسرة مسلسل سيد الناس، بطولة النجم عمرو سعد، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025 .

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل سيد الناس، خلال الفترة المقبلة حتى يتم عرضه في رمضان، إذ مقرر أن ينتهي التعاقد مع باقي أبطاله .

آخر أعمال إلهام شاهين

كانت آخر أعمال إلهام شاهين، حكاية "الفريدو" المكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

ومن ناحية أخرى ينشغل عمرو سعد خلال الفترة الحالية بتصوير فيلم الغربان، والذي تدور أحداثه في فترة زمنية قديمة، تحديدًا في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، وقت معركة روميل في العلمين وهزيمة ألمانيا، ويدور العمل في إطار أكشن تشويقي، وتم تصوير العمل في أكثر من دولة، ويعد الأضخم إنتاجيًا في السينما المصرية، ويحتوي على عدد من مشاهد الأكشن، التي نُفذت بشكل يفوق مشاهد الأكشن في أفلام هوليوود.

ويظهر عمرو سعد بشخصية إمام بلزاك، بينما تجسد مي عمر شخصية تدعى أهارا وهي قائدة جيوش الغربان، وتجمعهما عداوة تتحول لقصة حب، ويشارك في العمل إلى جانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم منهم محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود البزاوي، أحمد بدير، ومن إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصري، والعمل من إخراج ياسين حسن.

آخر أعمال إيمان العاصي

كانت آخر أعمال إيمان العاصي، مسلسل جعفر العمدة، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2023، وحقق نجاحًا ضخما وقتها .

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا على مستوى العالم العربي، وشارك في بطولته: هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، جوري بكر، طارق النهري، وضيف الشرف بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.