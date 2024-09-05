موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "انترفيو"

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق أولى حلقات مسلسل "انترفيو" للفنانة رنا رئيس، مساء يوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر، وذلك عبر احدى المنصات الإلكترونية.

قصة مسلسل انترفيو

تدور الأحداث حول (نادين) التي تعمل محللة بيانات، حيث تذهب ﻹجراء مقابلة عمل، ولكنها لم تكن تعلم أن هذه المقابلة ستقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل انترفيو

مسلسل انترفيو، هو أولى بطولات رنا رئيس المطلقة، ويشاركها في بطولته كل من : "خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي.

آخر أعمال رنا رئيس

آخر أعمالها فيلم "أسود ملون"، تدور أحداثه حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها العاطفية، وبظهور شاب في حياتها، تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

الفيلم، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، محمود حافظ، منة عرفة، إبرام سمير، لأول مرة المطرب عصام صاصا، تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.