أراس بولوت إينملي يتعرّض لوعكة صحيّة في موقع تصوير “العبقري”

تعرّض الممثل التركي، أراس بولوت إينملي، لعارض صحّي خلال تصوير مسلسل “العبقري” ما استدعى نقله الى منزله لأخذ استراحة لعدّة أيام قبل ان يعاود التصوير مجددًا.

وكشف مصدر قريب من “إينملي” ان الحالة الصحيّة للأخير ساءت خلال تصوير مسلسله الجديد “العبقري” فأخذ استراحة من التصوير بسبب شعوره بالغثيان والقيء وذهب ليرتاح في منزله.

نذكر أنّ شركة الإنتاج التّركيّة القمر (Ay Yapım) كانت قد تعاقدت رسميًّا مع أراس بولوت إينملي، من أجل بطولة مسلسل “العبقريّ”، من كتابة داملا سيريم (من أعمالها الحفرة، ثلاثة قروش، فوضى عارمة).

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الحلقة الأولى من مسلسل “العبقريّ” ستعرض الاسبوع القادم على قناة ShowTV التّركيّة، ضمن شبكة البرامج الجديدة إلا ان القناة وشركة الانتاج تفكران في عرض العمل يوم الأحد بدلاً من يوم الاثنين لتزداد حماوة المنافسة بين الاعمال الدرامية خاصة أنه في حال تمّ تغيير موعد عرضه ستكون هناك منافسة قويّة بين اراس بولوت إينملي (العبقري) وتولغا ساريتاش (المنظمة) على نسب المشاهدة، ما ذكّر الجمهور بذكريات المنافسة التي كانت بينهما بين مسلسل “الحفرة” و”العهد”.