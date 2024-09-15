بطلا “الطائر الرفراف” يصدمان الجمهور بتصرّفهما مع بداية الموسم الجديد

بعد ان شكّك الجمهور بالمشاعر التي تربط عفراء ساراتش أوغلو وزميلها في مسلسل “الطائر الرفراف” الممثل مارت رمضان ديمير، حيث اعتبر أنه مع انطلاق الموسم الثالث من العمل سيتصالحان ويوحيان بتجدّد علاقتهما بهدف رفع منسوب التشويق حول المسلسل لزيادة نسب المشاهدة بعد اخبار عن انفصالهما فور انتهاء الموسم الماضي.

بالفعل هذا ما حدث فقد تصالحت عفراء ومارت مع بداية الموسم الجديد من “الطائر الرفراف” وقد اجتمعا سويًا في منزل مارت لمشاهدة الحلقة الاولى بعيدًا عن فريق العمل الذي اجتمع بأكمله لمتابعة مجريات الأحداث في مكان آخر.

وقد رصدت الكاميرات اللقطات الاولى للثنائي مارت وعفراء خلال مغادرتهما المنزل سويًا في الصباح بعد ان أمضيا الليلة معًا وتوجها الى موقع التصوير.

حقّقت بداية الموسم الثالث نسبة مشاهدة وصلت الى ٤.٤٦ وذلك بتراجع غير مستحب لبداية الموسم في ظل المنافسة الشرسة مع باقي المسلسلات التي حقق بعضها نسبة ٨،٦٠ كمسلسل “حكاية ليلة” .

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وكان الجزء الثّالث من مسلسل “الطّائر الرّفراف” قد انطلق عرضه سط العديد من المفاجآت أبرزها انفصال الكاتب محمّد باريش جونجر عن كتابة الموسم الثّالث منه، وتعاقدت شركة الإنتاج رسميًّا مع الكاتبة زينب بونتشي التي من أعمالها إبنة السّفير وطيور النّار، لكتابة هذا الموسم.