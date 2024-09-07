محمد سامي ومي عمر يتعرّضان لحادث سير بعد حصولهما على جائزتّي”ديرجيست”

تعرّض المخرج المصري، محمد سامي وزوجته الممثلة مي عمر، لحادث سير، في مدينة السادس من أكتوبر، ادى الى تحطّم سيارتهما وذلك أثناء رحلة عودتهما أمس الجمعة، من حفل “دير جيست” وحصولهما على جائزتين في الحفل.

في التفاصيل، فوجىء الثنائي بسيارة تقودها فتاة إصطدمت بهما من الخلف، مما ادّى الى تحطّم الجزء الخلفي من سيارتهما، دون ان يُصاب أي أحد بأذى.

فيما قرّر المخرج محمد سامي بحسب “القاهرة ٢٤”، عدم تحرير اي محضر بالحادث، خصوصاً ان الفتاة التي تقود السيارة صغيرة في السن.

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وكان المخرج محمد سامي، قد فاز جائزة أفضل مخرج دراما قصيرة، في حفل توزيع جوائز “ديرجيست” بدورته الواحدة والعشرون، عن مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، بطولة زوجته مي عمر، التي حصدت بدورها جائزة الإبداع، عن دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي عُرض في شهر رمضان ٢٠٢٤.

ذكر أنّ الجمهور على موعد مع مسلسل “إش إش”، المقرّر أن يتمّ عرضه في رمضان ٢٠٢٥ وهو من بطولة مي عمر، ماجد المصريّ، هالة صدقيّ، إدوارد، انتصار، شيماء سيف، محمّد الشّرنوبي، علاء مرسي، طارق النّهري، دينا وغيرهم وإخراج محمّد سامي.