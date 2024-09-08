بن أفليك يتجاهل جينيفر لوبيز ويرسم إبتسامة على وجهه

ياسر رشاد - القاهرة - طلاق بن أفليك وجينيفر لوبيز .. بدت السعادة جلية على الممثل الأمريكي الشهير بن أفليك بينما ظهر أمس يغادر محل عمله وسط دراما طلاقه من جينيفر لوبيز.

وبجسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، دارت تكهنات الكثير من متابعي بن أفليك وجينيفر بطلاقهما على مدى عدة أشهر قبل أن تتقدم جينيفر أخيرًا بطلب الطلاق في الذكرى الثانية لزواجهما، في 20 أغسطس المنصرم.

وظهر بن أفليك، وهو مخرج فيلم Argo، البالغ من العمر 52 عامًا، مرارًا وتكرارًا في الأماكن العامة منذ انتشار الأخبار، وغالبًا ما كان يبتسم ابتسامة مشرقة على وجهه، لذا لم يكن ظهوره الأخير استثناءً، إذ بدا ضاحكًا مع صديق أثناء سيرهما في موقف السيارات.

وظهر بن أفليك يرتدي ملابس أنيقة، بما في ذلك بدلة بحرية ملائمة للجسم وقميص رسمي أزرق فاتح، بدون ربطة عنق في إشارة إلى أناقة كاليفورنيا.

جينيفر لوبيز تعود بجراءة إلى السجادة الحمراء

وتأتي هذه النزهة في الوقت الذي عادت فيه جينيفر إلى السجادة الحمراء بفستان جرئ خلال العرض الأول لفيلم زوجها السابق Unstoppable.

استطاعت جينيفر لوبيز التعافي من آثار طلاقها الصادم من بن أفليك والعودة لتخطف النظار من جديد، وذلك خلال مشاركتها في فاعليات مهرجان تورنتو السينمائي في كندا.

أثناء وصولها إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2024 في قاعة روي تومسون مساء الجمعة، خطفت النجمة البالغة من العمر 55 عامًا الأنظار بفستان أسود مع تدرجات من اللون الفضي الأخاذ.

وجاء فيستان جينيفر لوبيز الفضي، من تصميم تامارا رالف، مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي المفتوحة من الأمام ومجوهرات حسن زاده.

وتركت ممثلة فيلم The Hustlers شعرها الذي يصل إلى خصرها منسدلاً في تموجات فضفاضة تتدلى على ظهرها.

ومن جانبه زعم جورج لوبيز، شقيق جينيفر أن بن بدا "بائسًا" أثناء زواجه وانتقد جينيفر لنشرها صورًا جريئة في أعقاب طلاقها، إذ نشرت صوة لها بملابس سباحة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.