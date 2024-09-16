مجلس الأمن يناقش وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها اليوم الاثنين بشأن فلسطين، وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إحاطة من كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ حول تنفيذ القرار الدولي رقم 2720.

ودعت كاغ إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والوصول المستمر ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وأضافت أن العمليات الإنسانية الفعالة بحاجة إلى جودة سليمة وكميات سليمة وطائفة واسعة من السلع لتلبية احتياجات المدنيين.

وقالت إن الحل السياسي هو المسار المستدام الوحيد للمضي قدما، وحذرت من أنه دون ذلك "ستستمر دورة المعاناة".

وأشارت كاغ إلى أن "أكثر من 41 ألف فلسطيني قُتلوا وأصيب أكثر من 93 ألفًا"، في قطاع غزة، في حين قدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 22 ألف شخص أصيبوا بإصابات غيرت حياتهم، مؤكدة أن "الوقت ينفد مع تحول غزة إلى هاوية بسبب الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان".