ابنة جون ترافولتا تطلق أغنية جديدة عن والدتها الراحلة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت إيلا بلو، ابنة الممثل الأمريكي المخضرم جون ترافولتا، عن أغنيتها المنفردة الجديدة.

وبحسب موقع "هالو"، تعمل ابنة جون ترافولتا والممثلة الراحلة كيلي بريستون على المضي قدمًا في اقتحام عالم الغناء وتقديم موسيقى جديدة، وكشفت أن مشروعها الجديد هو مشروع شخصي.

على مدار الأسبوعين الماضيين، كانت إيلا تشوقنا للأغنية على إنستجرام، وتشارك غلاف الألبوم وتقدم المزيد من التفاصيل في منشورات منفصلة.

وصدرت الأغنية التي تحمل اسم "Little Bird"، أمس، إذ كتبت إيلا تعليقًا على صدوها: "أنا متحمسة جدًا لتسمعوها جميعًا"، حيث يظهر غلاف الألبوم رسم كيوبيد صغير على خلفية بلون كريمي.

وتظهرابنة جون ترافولتا في منشور ثانٍ بينما ترتدي بدلة بيضاء وتعزف على آلة وترية، وتجلس على عربة فيما تنظر إلى الأرض، وعلقت على المنشور قائلة: "أغنية Little Bird تتحدث عن وقت جميل في حياتي. أمضيت العامين الماضيين أفكر في ما أريد أن تكون عليه هذه الأغنية، فقط لكي أكتبها بين عشية وضحاها"، وأضافت: "هذه الأغنية تدور حول الاحتفال بالحياة".

وشاركت إيلا أمس الفيديو الموسيقي للأغنية، والذي يعتبر بمثابة وداع لوالدتها الراحلة، وتحية لشقيقها، وأبيها.

وتأتي أغنية "الطائر الصغير" لتجسد قصة حياة كيلي بريستون، التي توفيت في عام 2020، عن عمر يناهز 57 عامًا بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وأنتج اللأغنية والد أيلا، جون ترافولتا، الذي شارك دعم ابنته عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وكتب في حالته على إنستجرام: "هذا يوم خاص جدًا. ستصدر إيلا أغنيتها المنفردة الجديدة "Little Bird". هذه الأغنية والفيديو تكريم لوالدتها، ويصادف أيضًا ذكرى زواجي من كيلي".

وتبلغ إيلا من العمر 24 عامًا فقط ولكنها تتمتع ببعض الخبرة في مجال الفن، إذ بدأت حياتها المهنية كموسيقية في عام 2021، مع إصدار أغنيتها "Dizzy".

كما جربت عرض الأزياء والتمثيل، وظهرت في أحداث أسبوع الموضة في نيويورك وحصلت على أدوار صغيرة إلى جانب والدها في فيلمي "Gotti" و"The Poison Rose".