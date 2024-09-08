هيئة الأفلام السعودية تشارك في تورونتو السينمائي الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك هيئة الأفلام السعودية في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 2024، في الفترة من 5 إلى 15 سبتمبر 2024 الجاري في مدينة تورونتو الكندي، حيث يعد المهرجان واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية العالمية، ويجذب اهتمام صناع الأفلام والنقاد والجمهور من مختلف أنحاء العالم.

هيئة الأفلام

وتهدف هيئة الأفلام من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز مكانة المملكة على الساحة السينمائية الدولية، وتسليط الضوء على الإمكانيات الكبيرة لصناعة الأفلام السعودية، حيثُ تأتي مشاركتها على شكل جناح خاص يُعرض فيه أهم المشاريع والمبادرات السينمائية السعودية، مما يتيح للزوار فرصة التعرف على تاريخ وإبداعات المملكة في هذا المجال إضافة إلى الخليج 365 المشارك من قبل الهيئة، وكذلك مجموعة من صناع الأفلام السعوديين.

ويعكس جناح هيئة الأفلام جهودها المستمرة في دعم وتطوير قطاع الأفلام في المملكة، حيث سيُبرز الجناح الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى عرض فرص التعاون والشراكات مع الجهات الدولية, كما تسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى جذب الاهتمام العالمي بالقصص والإنتاجات السعودية، وتعزيز الروابط مع صناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي مشاركة هيئة الأفلام في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز حضور السينما السعودية في المحافل الدولية، ودعم المواهب السعودية، والإسهام في تطوير صناعة الأفلام على المستوى العالمي.