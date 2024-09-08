المركز القومي للمسرح يحيي ذكرى ميلاد مريم فخر الدين

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ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم،الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين.
ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.
أهم المحطات في حياة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين
- ولدت لأب مصري وأم مجرية في مدينة الفيوم عام 1933، تلقت تعليمًا أجنبيًا منذ الصغر حتى حازت على البكالوريا من المدرسة الألمانية.
- بدأت مشوارها نحو الفن بالصدفة البحتة بعد أن فازت في مسابقة مجلة "إيماج" الفرنسية بلقب أجمل وجه، وتم استغلال ملامحها الأوروبية على نحو مثالي في السينما، وكان أول عمل سينمائي لها في عام 1951 وهو فيلم "ليلة غرام".
- غلب على معظم الأدوار التي قدمتها وخاصة في فترة الخمسينيات والستينيات الطابع الرومانسي الحالم، ومن هذه الأفلام: "رد قلبي، الأيدي الناعمة، حكاية حب، ملاك وشيطان".
- مع قدوم السبعينيات تنوعت أدوار مريم فخر الدين أكثر فأكثر، وهو ما تجلى في أفلام مثل : "يا تحب يا تقب، قشر البندق، النوم في العسل".