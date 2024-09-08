المركز القومي للمسرح يحيي ذكرى ميلاد مريم فخر الدين

ياسر رشاد - القاهرة - أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم،الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين.

ويأتي إحياء ذكراها بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وذلك تخليدًا لذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

أهم المحطات في حياة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين