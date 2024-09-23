أمير هشام: لا توجد مفاوضات بين الزمالك وإنبي بشأن صفقة تبادلية وكالوشا ضمن الاهتمامات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يتفاوض مع إنبي من أجل إبرام صفقة تبادلية برحيل حسام أشرف مهاجم الفريق مقابل التعاقد مع أحمد أمين أوفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لديه قناعة تامة بقدرات حسام أشرف مهاجم الفريق، وحال رحيله سيكون بيع نهائي حسب طلب اللاعب".

وأضاف أمير هشام: "أحمد كالوشا مدافع نادي إنبي، ضمن اهتمامات نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة".