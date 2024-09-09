فن ومشاهير

"داخل اللوكيشن".. رانيا يوسف تحتفل ببدء تصوير مسلسل "روج أسود" (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة ، ببدء تصوير مسلسلها الجديد "روج أسود" والذي تتعاون خلاله مع نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ونشرت رانيا، صور من لوكيشن التصوير ومن أمامها كعكة الاحتفال ببدء التصوير، وعلقت: "أول يوم تصوير لمسلسل روج أسود مع زملائي الحلوين لقاء الخميسي، داليا مصطفى، مي سليم، وفرح الزاهد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، تأليف أيمن سليم، إنتاج ممدوح شاهين".

مسلسل "روج أسود" قصة مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة وليست منفصلة.

على جانب آخر، طرحت رانيا يوسف مؤخرًا أول أغانيها بعنوان "ليك" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن، رانيا يوسف تشارك ببطولة فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم مجدي كامل، سارة سلامة، صلاح عبدالله، تأليف حمدي يوسف، إخراج عادل الأعصر، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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