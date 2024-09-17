حلا شيحة بدون "فلتر" وأحمد حلمي يمازح متابعيه.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد حلمي

مازح الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره ونشر صورة جديدة له عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على "انستجرام"، ظهر خلالها وهو يخفي وجهه بكلمة "خطر".

أسماء جلال

خضعت الفنانة أسماء جلال لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب متابعيها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحمل كلبا صغيرا، والتقطتها بتقنية الأبيض والأسود.

حمزة العيلي

يواصل الفنان حمزة العيلي الترويج لمسلسل "مطعم الحبايب"، وكشف عن شخصيته عبر نشر الملصق الدعائي على حسابه الرسمي "إنستجرام"، وعلق: "استنوا الشيف حسن هيلتون".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط عددا من الصور بدون فلتر حازت على إعجاب متابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بجلباب أسود.

راندا عبدالسلام

نشرت الفنانة راندا عبدالسلام صورا جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية وهي تستمتع بإجازتها.

مروة الأزلي

نشرت الفنانة مروة الأزلي صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي ترتدي ملابس كاجوال في أحدث ظهور وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

حرصت الفنانة نهى عابدين على تهنئة النجمة منى زكي بعد ترشيح فيلمها "رحلة 404" ليمثل مصر في الأفلام المرشحة لجوائز الأوسكار 2025.