خاص بالفيديو- صابرين عن زواجها: ننظر لبعضنا للآن وأقول له "إنت مصدق؟"

ميرنا وليد - بيروت - صابرين الممثلة المصرية التي أحببناها في الكثير من الأعمال الدرامية، نذكر منها: "ورد وشوك، الشك، دكتور أمراض نسا، أفراح القبة، فكرة بمليون جنيه، ليالينا 80، خط ساخن والحلم".



كما نذكر من أعمالها السينمائية: "الماء والخضرة والوجه الحسن، وتراب الماس".

موقع الخليج 365 التقى بالممثلة صابرين، وقد أجرينا معها مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، نحافتها وأخذها حقن للتنحيف، موضوع الحجاب وهل الممثلة اذا كانت محجبة تُمنع عنها المشاركة في أعمال تمثيلية؟

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